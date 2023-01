Fratelli d’Italia avvia un percorso di formazione a Busto Arsizio, primo incontro sui social network

Il circolo di Busto Arsizio di Fratelli d’Italia inizia il 2023 con un percorso di formazione politica per i propri militanti. «Anno nuovo, vecchie abitudini: la formazione resta al centro della linea politica di Fratelli d’Italia, a livello nazionale così come a livello locale» – scrivono in una nota dalla sede di via D. Crespi 1.

Si parte giovedì 12 gennaio (ore 21), presso la sede del circolo cittadino, con il primo incontro di un percorso formativo realizzato in collaborazione con i ragazzi di Gioventù Nazionale, «perché possa germogliare la miglior classe dirigente dei prossimi anni».

Le ultime tornate elettorali, non solo in Italia, hanno dimostrato quanto una strategia comunicativa efficace conti per la vittoria e saranno quindi social media, comunicazione e politica i temi toccati dai due relatori: il sociologo Fabrizio Fratus e il giornalista del Tgr Lombardia Fabio Maritano.