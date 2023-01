Funzionaria accusata di aver sottratto soldi alla scuola, il GUP dispone la perizia sullo stato di salute

Sarà una perizia ad accertare lo stato di salute dell’ex funzionaria amministrativa dell’istituto comprensivo Dante Alighieri di Rescaldina accusata di aver sottratto negli anni circa 150mila euro dalla casse del complesso scolastico per cui lavorava. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Busto Arsizio, che attraverso la perizia vuole verificare la reversibilità del suo stato di salute e la possibilità di proseguire con il giudizio dopo aver ricevuto un nuovo certificato medico che mette nero su bianco l’impossibilità della donna ad essere presente in aula per l’udienza preliminare del procedimento a suo carico.

Le indagini che hanno coinvolto la donna, coordinate dal sostituto procuratore Nadia Calcaterra, erano state avviate a seguito della denuncia presentata dalla dirigenza scolastica, che aveva riscontrato degli ammanchi nelle casse del complesso scolastico. Secondo gli inquirenti negli anni la donna avrebbe sottratto dalle finanze all’istituto comprensivo circa 150mila euro, mettendo poi mano a bilanci e documentazione per coprire i fondi mancanti.

A valle dell’inchiesta per l’ex direttrice dei servizi generali e amministrativi dell’I.C. Dante Alighieri era arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per peculato da parte della Procura della Repubblica. L’udienza preliminare, però, nonostante sia stata più volte calendarizzata, non è mai stata celebrata a cause delle ripetute istanze di rinvio per legittimo impedimento motivate proprio dalle condizioni di salute della donna: condizioni che ora saranno al centro dalla perizia disposta dal GUP.