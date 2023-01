Furti di auto in serie tra Canton Ticino e Malcantone, arrestato un 25enne a Lugano

E’ accusato di almeno cinque furti di auto un 25enne di nazionalità algerina arrestato nella giornata di domenica a Lugano.

Secondo l’esito delle indagini condotte dalla Polizia cantonale e dalla Polizia della Città di Lugano il giovane è sospettato di aver messo a segno ripetuti furti con e senza scasso in diverse automobili.

«La sua individuazione è stata possibile grazie alla segnalazione di un cittadino, accortosi di movimenti sospetti intorno alla propria vettura – – spiega una nota della Polizia cantonale – Ne è nato un dispositivo di ricerca coordinato dalla Polizia cantonale che di lì a poco ha portato al fermo del fuggitivo da parte di agenti della Polizia Città di Lugano. La successiva perquisizione personale ha permesso di individuare alcuni attrezzi da scasso (un paio di guanti, un martelletto per infrangere i vetri e una torcia). Nell’ambito dei contestuali approfondimenti è emerso il suo possibile coinvolgimento in almeno cinque furti nei veicoli avvenuti poco prima dell’arresto negli immediati dintorni. Da notare come l’uomo risultasse già oggetto di accertamenti (insieme a un 27enne cittadino algerino) per alcuni furti analoghi con e senza scasso avvenuti in Malcantone».

La Polizia cantonale ricorda l’importanza di non lasciare in mostra all’interno della propria vettura oggetti di valore (apparecchi elettronici, borse, portafogli, contanti e quant’altro) e di chiudere sempre il proprio veicolo (finestrini compresi) anche se ci si allontana per brevi intervalli di tempo.