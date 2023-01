Galimberti e il successo del Palaghiaccio: “Durante i lavori tante strumentalizzazoni, ma abbiamo fatto bene a tenere duro”

Ora che il palaghiaccio di Varese è completato ed è la prima struttura conclusa delle olimpiadi 2026, e ora che la struttura inaugurata nell’estate del 2022 ospita le finali di coppa Italia di hockey, il sindaco di Varese Davide Galimberti ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

La realtà che ora tutti lodano è infatti arrivata dopo anni di proteste sotto il Comune, strumentalizzazioni politiche, interrogazioni consiliari: per questo il sindaco di Varese ha convocato la stampa, con lo scopo di fare avere una cronistoria della ristrutturazione del palaghiaccio, con tanto di articoli sulle proteste che ne sono conseguite.

Un promemoria sulla riqualificazione di una struttura che aveva problemi da ormai oltre 10 anni è stata ricostruita in due anni, e non due anni normali, ma quelli della pandemia: «Sappiamo che ci sono stati periodi di disagio per atleti e sportivi, ma la nostra determinazione era data dal fatto che avevamo un obiettivo preciso: fornire loro una struttura di cui sarebbero andati orgogliosi».

Un incontro che per Galimberti non ha voluto essere autocelebrativo: «Vuole invece evidenziare la difficoltà di fare scelte politiche forti, e soprattutto la difficoltà di reggere una scelta politica fino in fondo, davanti a strumentalizzazioni di parti o anche a oggettivi disservizi per atleti e allenatori» ha spiegato Galimberti. Un metodo che il sindaco ha definito «La forza di questa maggioranza: che quando prende una decisione va fino in fondo. Ed è questa la differenza importante di efficacia amministrativa da parte di questa amministrazione».

Una storia, e dei commenti, che non riguardano solo la vicenda a lieto fine del palaghiaccio: basti pensare alla caserma Garibaldi o al piano Stazioni e alla marea di polemiche che periodicamente suscitano. «Di interventi di questo tipo ce ne sono diversi in corso, e le polemiche e i disagi non li ignoriamo – ha concluso Galimberti – Ma la coerenza e la forza politica amministrativa dimostrata dalla maggioranza è il piu bel regalo che può fare alla città, in termini di opere».