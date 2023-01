A Gallarate con “storie quasi impossibili” si parla di Sarajevo e dei bambini in situazioni di povertà

Appuntamento all’Aula Magna Scuola Sacro Cuore (Via Bonomi 4) di Gallarate con un incontro della rassegna “Storie quasi impossibili, storie di pace, ieri e oggi” del Centro Culturale Tommaso Moro per venerdì 20 gennaio, alle 20.30.

L’incontro tenuto da Lucia Bellaspiga, saggista e giornalista di Avvenire e Lucia Castelli, medico pediatra e Senior Program Officer e focal point per il settore Child Protection per AVSI. Durante l’incontro si parlerà di due episodi della nostra storia recente: “Don Tonino Bello e la nave dei 500 “folli” a Sarajevo il 12 dicembre 1992” e “La responsabilità diretta di interventi in situazione di emergenza a favore dei bambini: Rwanda, Uganda, Kosovo, Libano, Giordania, Ucraina.