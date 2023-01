In Galleria Boragno a Busto Arsizio le maglie dei calciatori in mostra prima dell’asta benefica di domenica

Dal 18 gennaio vengono presentate le maglie e gli oggetti che saranno messi all’asta domenica 22 gennaio alle ore 11.00, in Galleria Boragno (solo 3 verranno aggiunte sabato e saranno le tre maglie della PRO PATRIA dell’ultima partita, che giocheranno in casa sabato 21/01/23 contro il Padova).

L’asta si terrà in presenza in Galleria Boragno alle ore 11:00 domenica 23/01/2023 ed in diretta live nei profili Facebook di Football Collection Italy ed Instagram @football_collection_

Da oggi sarà comunque possibile lasciare la propria offerta commentando nelle varie foto che verranno pubblicate sui profili di riferimento sopra citati di: Football Collection Italy.

L’intero ricavato dell’asta andrà a sostenere l’associazione Cuffie Colorate Pad, storica realtà animata dagli splendidi volontari delle Cuffie Colorate, sempre al fianco di giovani e meno giovani con disabilità. (Il pagamento dovrà essere effettuato mezzo bonifico direttamente alla ONLUS Cuffie ColoratePAD e verrà emessa dalla stessa Ricevuta fiscale).