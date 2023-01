Gavirate, Comerio e Luvinate festeggiano insieme il santo patrono della Polizia Locale per la prima volta

La città di Gavirate, insieme a Comerio e Luvinate, ha celebrato oggi la prima festa per il Santo Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, con una Santa Messa e la consegna di benemerenze ed attestati. La cerimonia, organizzata dal Comandante Natale Di Marco, ha visto la partecipazione dei Sindaci, degli operatori della Polizia Locale, degli amministratori e dei cittadini.

Durante l’omelia, don Maurizio Cantù ha sottolineato l’importanza dell’impegno all’insegna della lealtà e della fedeltà, ricordando una delle caratteristiche del Santo Patrono. I Sindaci di Gavirate, Silvana Alberio, Alessandro Boriani di Luvinate e Michele Ballarini di Comerio, hanno evidenziato che la Polizia Locale svolge non solo un lavoro, ma un vero e proprio servizio per la comunità, con la volontà di essere vicini e prossimi ai cittadini.

Al termine della cerimonia, sono stati consegnati alcuni importanti riconoscimenti ai membri della Polizia Locale. In particolare, Mauro Furiga e Kimberly Cusumano hanno ricevuto l’Attestato Corso Regionale di Polizia Locale, 1 modulo, mentre Vigilante Giuseppe ha ricevuto un Decreto di assegnazione dal grado di Assistente ad Assistente Scelto e Onoreficienza per anzianità di servizio di 16 anni. Dellaria Angelo ha ricevuto invece un Decreto di assegnazione dal grado di Assistente Scelto ad Assistente Esperto. Il Comandante Natale Di Marco, inoltre, ha ricevuto l’iscrizione all’Albo regionale dei Comandanti di Polizia Locale a seguito della frequenza del corso per comandanti presso l’Accademia Ufficiali di Polis Lombardia.

La festa per il Santo Patrono della Polizia Locale rappresenta un’occasione per celebrare e ringraziare gli operatori della Polizia Locale per il loro impegno e dedizione nei confronti della comunità. La cerimonia ha anche evidenziato la volontà della Polizia Locale di continuare a crescere e migliorare per offrire un servizio sempre più efficace e vicino alle esigenze dei cittadini.