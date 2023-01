La Gravel di San Valentino lo scorso anno è stata in assoluto la prima manifestazione gravel in provincia di Varese. Quest’anno l’evento curato dal punto di vista tecnico dalla Società Ciclistica Orinese ospiterà una nuova “prima”.

La manifestazione è stata scelta del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana come prova inaugurale del nuovo Campionato Lombardo Gravel a Squadre: “ Il campionato Lombardo Gravel a Squadre rappresenta una prima assoluta made in Lombardia, sempre all’avanguardia nel settore amatoriale”, questo è quanto espresso nel comunicato ufficiale del settore amatoriale lombardo.

Il programma della seconda edizione della gravel di San Valentino prevede il ritrovo dalle ore 8 del 12 febbraio in viale Garibaldi a Gavirate e la partenza alla francese dalle ore 8.15 alle ore 9.30. Il percorso disegnato dalla guida cicloturistica varesina Angelo Falconati prevede 54 chilometri disegnati tra piste ciclabili e sterrati del Varesotto. Entusiasti i dirigenti della Società Ciclistica Orinese: “ Per noi è un apprezzato riconoscimento da parte delle Federciclo il poter organizzare questa prova inaugurale dedicata alla gravel in Lombardia. Il nostro programma annuale prevede anche lo svolgimento della Varese Van Vlaanderen il 18 giugno a Cittiglio che proporrà molte novità”. Oltre alla gravel il 12 febbraio andrà in scena a Gavirate la 46esima Pedalata di San Valentino in memoria di Bruno Bertagna con due percorsi cicloturistici di 50 e 70 chilometri.

Le iscrizioni sono aperte nei punti convenzionati o tramite l’indirizzo mail: ciclovarese2022@gmail.com info al 3286453305.