A Gavirate e Luino un incontro con i candidati Papa e Papalia per parlare del futuro della Lombardia

Con l’obiettivo di «confrontarsi con i cittadini sul perché sia importante cambiare rotta» i due candidati al consiglio regionale per il Partito Democratico, Erika Papa e Ludovico Papalia, promuovono – sia a Luino che a Gavirate – un incontro dal titolo “Non cambiamo regione, Cambiamo LA regione“.

Gli appuntamenti sono per lunedì 30 gennaio alle 20:30 presso la sala riunioni di Gavirate (piano terra, sede PD) in via Gerli Arioli angolo Piazza Libertà e per martedì 31 gennaio, sempre alle 20:30, presso la sede PD di Luino in via Manzoni 33.