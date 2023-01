Gazzada Schianno celebra il Giorno della Memoria con film, musica e letture

Dopo l’iniziativa di mercoledì 25 gennaio che ha visto coinvolti gli alunni della scuola elementare nello spettacolo di Martin Stigol ispirato al Memoriale della Shoah, l’Amministrazione comunale e la Biblioteca di Gazzada Schianno propongono una serie di appuntamenti in occasione del Giorno della memoria.

Venerdì 27 gennaio alle 18 in Biblioteca si terrà una lettura ad alta voce del racconto di Agata “Goti” Herskovits Bauer “La fuga, il carcere e la deportazione” pubblicato nel 1995 nel volume “Mezzo secolo fa, guerra e Resistenza in provincia di Varese”. La lettura sarà occasione di una riflessione collettiva fra i presenti attorno al significato dei molti Olocausti del XX e del XXI secolo.

Le iniziative per ricordare le vittime della Shoah proseguiranno il 2 febbraio con gli alunni delle classi 1° e 2° della scuola media che lavoreranno con gli insegnanti e con il critico cinematografico Alessandro Leone attorno a due film dedicati alla Shoah: “Monsieur Batignole” e “Il viaggio di Fanny”.

Infine, l’11 febbraio alle 21 nella Chiesa parrocchiale di Schianno si terrà un concerto in memoria delle vittime della Shoah e degli altri olocausti del Novecento; il bolognese Carlo Maver, con il bandoneon e i flauti, proporrà il suo concerto dal titolo “Volver” che racconta i suoni di viaggi in solitaria in paesi remoti alla ricerca di incontri, odori, suoni, impressioni.