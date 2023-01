A Gerenzano l’inaugurazione della mostra sulla storia del generale Guglielmo Barbò

Appuntamento a sabato 28 gennaio a Palazzo Fagnani con l’esposizione “La storia del generale Guglielmo Barbò, per non dimenticare la Shoah e le deportazioni”

Sabato 28 gennaio alle ore 16:30 presso Palazzo Fagnani a Gerenzano, si terrà l’inaugurazione della mostra “La storia del generale Guglielmo Barbò, per non dimenticare la Shoah e le deportazioni”. La mostra, organizzata dalla Pro Loco e dalla cooperativa SCELAG di Gerenzano con il patrocinio del Comune, fa parte degli eventi nazionali di commemorazione per il Giorno della Memoria 2023.

L’esposizione, concessa dalla Proloco e dal Museo della Stampa di Soncino, è stata ideata da Silvia Maria Rivetti (nipote del Generale) e Giuseppe Cavalli e presenta foto, documentazione d’archivio e prime pagine di giornali che raccontano la storia di quei terribili anni e le vicende del generale Guglielmo Barbò, rinchiuso e deceduto nel campo di concentramento di Flossemburg.

La mostra si potrà visitare anche domenica 29 gennaio, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. “La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza” Liliana Segre.”