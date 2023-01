Gianmarco Pozzecco protagonista al team building del Legnano Basket

Proseguirà domani, domenica 15 gennaio, la seconda edizione del Team Building organizzato dal Legnano Basket per quattrùo associazioni di giovani imprenditori per un totale di circa 45 iscritti, con protagonista il coach della Nazionale di Basket Gianmarco Pozzecco. Questa mattina, sabato 14, presente anche il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, il tecnico ha tenuto una lezione e quindi ha diretto un allenamento per gli iscritti. Nel pomeriggio, torneo quadrangolare tra le associazioni presenti e, per finire la giornata, cena medievale al maniero della contrada San Magno.

Domani, il programma prevede, al mattino, nella sede della Confindustria Altomilanese, “Business speed date” tra le aziende, quindi pranzo e, alle 16, al Palaborsani, Davide Giglietti, assistent coach biancorosso, terra’ una seduta tecnica /video per presentare la partita Legnano – Casale, prevista alle 18.