Giorno della Memoria, gli appuntamenti a Busto Arsizio

Busto Arsizio propone alcune iniziative per celebrare la Giorno della Memoria che ricorda la Shoah, lo sterminio degli ebrei d’Europa durante la dittatura nazifascista. Le iniziative sono organizzate dall’amministrazione comunale di in collaborazione con le scuole cittadine riunite nel tavolo ”La storia ci appartiene”: l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, il Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo di Dio e il Comitato Amici del Tempio Civico Sant’Anna.

(nella foto il binario di arrivo nel campo di sterminio di Auschwitz in Polonia)

Lunedì 23 gennaio, alle 1 negli spazi della Galleria Boragno di via Milano inaugura la mostra “1938-45-La persecuzione degli ebrei in Italia” a cura di Acof, Museo digitale ISS Olga Fiorini Marco Pantani, Anpi Busto Arsizio La mostra sarà visitabile fino al 27 gennaio.

Da mercoledì 25 gennaio al 9 febbraio la Biblioteca comunale Roggia propone “Per non dimenticare”: una mostra di libri e documenti dedicati al tema della Shoah.

Il 27 gennaio alle 11 sarà deposta una corona di alloro al monumento alla Resistenza e deportazione di via Fratelli d’Italia e si renderà omaggio al monumento ai caduti nei Lager che si trova nel palazzo municipale.

Alle ore 11.30 è previsto un momento di riflessione presso il Giardino della Riconoscenza in Villa Tovaglieri a cura dell’Istituto Olga Fiorini.

Il 7 febbraio alle ore 11 la sala Tramogge ospiterà Tati Bucci, sopravvissuta al campo di Auschwitz e testimone della Shoah, che proporrà agli studenti una riflessione dal titolo “La memoria è l’oggi: conosci e ricorda per il tuo presente e per costruire un futuro migliore”. L’iniziativa è a cura del Tavolo “La storia ci appartiene”. Il programma prevede inoltre una mostra “diffusa” di manifesti affissi per le vie della città dal titolo “La Giornata della Memoria si racconta sotto il cielo nei quartieri di Busto Arsizio”.

Dal 27 gennaio al 9 febbraio saranno circa 300 i manifesti che riporteranno la storia a fumetti di Shimon, bambino ebreo deportato nel campo di Buchenwald, invitando la cittadinanza alla conoscenza e alla riflessione. Lo sviluppo e la realizzazione grafica sono a cura di Dario Cardenia.