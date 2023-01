Giorno di riposo alla Dakar, prosegue l’avventura dei tre varesini

I concorrenti e i componenti della imponente carovana del Rally Dakar si stanno godendo l’unico giorno di riposo previsto dall’edizione 2023 del raid scattato a San Silvestro sulle piste desertiche dell’Arabia Saudita. Da qui alla fine, fissata per domenica 15 gennaio, c’è ancora una settimana di battaglia e di resistenza e quindi queste ore di pausa servono a ricaricare le energie fisiche e mentali per i piloti e i navigatori, mentre i tecnici sono comunque al lavoro per sistemare i mezzi, al solito molto sollecitati da questo genere di gara.

I tre varesini iscritti alla Dakar non fanno eccezione. Tra le moto, l’esordiente Ottavio Missoni è attualmente al 73° posto assoluto (45° di classe Rally2) con la sua Honda con i colori Lucky Explorer, subito davanti a una leggenda come il 67enne Franco Picco. Missoni ha un distacco poco al di sotto delle 13 ore dal leader della classifica, l’americano Skyler Howes su Husqvarna che comanda su Kevin Benavides e Mason Klain (Ktm); il varesino è comunque quinto tra gli italiani.

Ottavio ha approfittato di qualche ora di relax per rispondere via Instagram a qualche curiosità e ha spiegato che dal punto di vista fisico sta reggendo l’urto nonostante qualche fastidio alle mani e alle ginocchia, anche per via dei suoi due metri d’altezza che non si sposano alla perfezione con la posizione in sella per così tanto tempo su fondi sconnessi. Nel complesso però sta bene ed è pronto per le prossime tappe.

Prosegue con una certa soddisfazione anche l’avventura di David Bizzozero e Pietro D’Agostino che stanno affrontando il raid nella categoria “Classic”, quindi con vetture considerate d’epoca. Il binomio varesino (foto in alto), che gareggia su una jeep Range Rover del 1986, è attualmente al 36° posto della classifica generale di classe e considera una propria “vittoria di tappa” ogni giornata conclusa al bivacco. L’obiettivo è infatti quello di portare a termine la Dakar visto che “Bizzo e Dago” sono all’esordio.

I due esperti rallysti di casa nostra hanno superato indenni qualche prevedibile problema tecnico alla loro Range Rover e pure il maltempo che ha segnato il cammino di tutta la carovana costringendo anche gli organizzatori a qualche modifica sul percorso. Nel caso della “Classic” la graduatoria non è a tempo ma punti ed è attualmente guidata dagli spanoli Juan Morera e Lidia Ruba su una Toyota HDJ80.

Nelle altre classifiche spicca tra le auto la leadership della Toyota con il qatariota Al-Attiyah in testa davanti al sudafricano Lategan; terzo il brasiliano Moraes davanti a Loeb e De Villiers. Husqvarna come detto comanda tra le moto con Howes ma anche nella categoria “Original by Motul”, quella dei piloti senza alcuna assistenza dove in testa c’è il sudafricano Charan Moore. Nei quad è leader il francese Giroud su Yamaha mentre tra i camion guida il ceco Loprais con Pokora e Valtr.