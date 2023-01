Giovane denunciato dopo aver spaccato sette semafori a martellate a Milano

È il rumore, ma forse qualche problema più serio, la causa scatenante che ha portato alla distruzione a martellate di ben sette semafori a Milano. È successo questa notte, lunedì 9 gennaio all’incrocio tra via Goldoni e viale dei Mille a Milano in zona Risorgimento.

Protagonista del fatto un giovane di 24 anni che abita nelle vicinanze, sembra appunto infastidito per rumori provocati dagli impianti che regolano il traffico: a suo dire a fare un rumore esasperante sarebbero state le pulsantiere che consentono la prenotazione del verde per l’attraversamento pedonale.

Così è sceso in strada armato di martello e nel cuore della notte ha devastato i semafori: un gesto che non è passato inosservato tanto che i passanti hanno chiamato il 112: sul posto sono così intervenuti i carabinieri che oltre a denunciarlo per “danneggiamento aggravato” gli hanno pure sequestrato un martello e una forbice da elettricista.