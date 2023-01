I Giovani dem di Lombardia e Lazio chiedono al Pd il rinvio del congresso nazionale

I Giovani Democratici della Lombardia sottoscrivono l’appello dei Giovani Democratici del Lazio al Partito Democratico. Con un documento rivolto a Enrico Letta e ai candidati Elly Schlein, Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, i giovani dem chiedono per un rinvio del Congresso PD di almeno tre settimane, per poter partecipare attivamente sia alla sfida elettorale nelle regioni, sia al rinnovo del loro Partito di riferimento. (nella foto Anna Zambon componente della direzione regionale dei GD Lombardia)

«Non è più tempo di cercare scorciatoie. Il congresso del Partito in cui militiamo non può essere una conta né tantomeno una discussione fatta in poco tempo. Per fare opposizione a questa destra e al Governo Meloni, che sta tagliando fondi alla sanità pubblica, togliendo aiuti a famiglie e imprese contro il caro energia, facendo morire le persone nel Mediterraneo e isolandosi sempre di più in Europa, serve una linea politica chiara e stabile. Una linea politica che solo un congresso, fatto con tempi certi e in grado di dare garanzie su una discussione interna aperta e coinvolgente, può dare. In questo mese, come militanti, saremo attivamente impegnati per la campagna elettorale nelle nostre regioni, Lazio e Lombardia. Per questo motivo, come Giovani Democratici Lazio e Giovani Democratici Lombardia abbiamo chiesto un rinvio del Congresso. Chiediamo al nostro Partito di consentire a tutte e tutti quanti noi di essere protagonisti nella prossima campagna elettorale, che vede molti di noi tra i candidati, e chiediamo un coinvolgimento vero nel congresso, per costruire insieme una linea politica chiara, radicale ed inclusiva. Abbiamo due sfide di fronte: vincere nelle nostre regioni e portare avanti un congresso che sia veramente rivoluzionario per il nostro partito. Consentiteci di essere protagonisti in entrambe».