Agli abbonati di Varesenews uno sconto per la stagione di prosa allo Spazio Yak di Varese

Si inizia già questa sera, venerdì 20 gennaio e a seguire sabato 21 gennaio alle 21 con "Gli altri" Indagine sui nuovissimi mostri. Un'indagine teatrale di Kepler-452.

CHI SONO GLI ALTRI?

Negli ultimi anni, va consolidandosi intorno a noi un’altra specie di Altri. La parola con cui ci siamo abituati a chiamarli ha il sapore di un mestiere: gli Hater. Odiatori di professione. Tutti li abbiamo presenti, anche se forse non fanno parte della nostra bolla. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali. Chi sono, dunque questi altri Altri? La nostra Indagine sui nuovissimi mostri si propone di contattarli e di tentare un dialogo all’apparenza impossibile. In un reportage teatrale che è anche l’attraversamento di una parte di società periferica e abbandonata racconteremo quest’impresa e i suoi esiti, per spingerci oltre il giusto sgomento: là dove anche la follia del razzismo e del fascismo possono essere ascoltate, col coraggio del confronto e senza rinunciare alle proprie idee.