A Gorla Maggiore il Giorno della memoria con due incontri e il violino della Shoah

A Gorla Maggiore due appuntamenti in occasione delle celebrazioni per il Giorno della memoria, proposti dal Comune in collaborazione con l’Università della Terza età e l’Anpi.

Venerdì 27 gennaio, alle 20,45 al nuovo centro culturale Numm, in piazza dei Martiri, è in programma una serata sul libro “Ho scelto la vita”, della senatrice e testimone dell’Olocausto Liliana Segre. Durante la serata, condotta dal professor Mantegazza, saranno proiettati filmati dal campo di sterminio di Auschwitz.

Domenica 29 gennaio, alle 16 sempre al Numm, un pomeriggio a cura dell’Anpi, con la presentazione del libro “Il gemello di Olonia” di Mario Alzati, che dialogherà con Roberta Lucato.

Le letture saranno accompagnate da brani musicali eseguiti da Alessandra Sonia Romano con il “violino della Shoah”, lo strumento appartenuto a Eva MariaLevy, giovane eragazza ebrea deportata, cistretta a suonare per le SS e poi uccisa ad Auschwitz.

La locandina