Grande festa per la Befana del Cral Whirlpool

La festa della Befana organizzata dal Cral Whirlpool è una tradizione che si ripete con successo da oltre 60 anni, cioè da quando il commendator Giovanni Borghi, fondatore della Ignis, costituì il Circolo ricreativo aziendale dei lavoratori. Stiamo parlando dunque di un’associazione che si occupa dello svago e del tempo libero dei dipendenti di un’azienda.

«Il Cral è nato negli anni ’60 per dare supporto alle maestranze al di fuori del luogo di lavoro – spiega Manuel Rossi, presidente del Cral Whirlpool -. Oggi le esigenze sono cambiate, è vero, ma c’è sempre un gran bisogno di rapporti e relazioni umane, di socialità. La missione del Cral è riuscire a creare interazioni che rendano il lavoro e la vita fuori dal lavoro più piacevole e più piena. In queste iniziative si inserisce la festa della Befana del Cral che viene organizzata ogni anno. È un grande momento di festa per i tanti bambini presenti, i genitori, i colleghi e i tanti amici che partecipano».