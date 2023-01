Una grande festa in palestra chiude il progetto Baskin delle scuole Pascoli e Pontida di Busto Arsizio

Sabato 21 gennaio la palestra della Scuola Primaria Pascoli di Busto Arsizio si è riempita di ragazzi per un momento di festa a conclusione del progetto Baskin che si è svolto insieme alle scuole Pontida.

Cos’è il baskin? Il baskin è un’ attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative. Uno sport pensato per permettere a tutti i ragazzi (normodotati e disabili) di giocare nella stessa squadra.

Il progetto ha visto coinvolte le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie Pascoli e Pontida dell’I.C. De Amicis, che si sono confrontate in un torneo a squadre.

Le scuole ringraziano l’amministrazione comunale che ha reso possibile la realizzazione del progetto, in cui i bambini hanno imparato le regole del Baskin in 10 lezioni durante l’orario scolastico. Ruoli diversi all’interno della squadra mista, consentono a ogni bambino di giocare a basket secondo le proprie capacità.

La palestra era gremita di genitori e insegnanti uniti in una comunione di intenti educativi per il benessere degli studenti, in momenti non strutturati scolasticamente. L’amministrazione comunale ha salutato alunni e genitori prima delle partite, che si sono svolte con grande entusiasmo e partecipazione.