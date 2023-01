Grande partecipazione per l’assemblea sul trasporto pubblico di Mornago

All’assemblea, molto partecipata, tenutasi presso la sala comunale nella biblioteca di Mornago Martedì 10 gennaio, hanno preso parte e sono intervenuti, oltre ai cittadini, il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia Emanuele Monti, il vicepresidente del consorzio di trasporto pubblico locale TPL Ambrogio Mazzuchelli e il consigliere provinciale con delega ai trasporti Evelin Calderara. I promotori dell’iniziativa, nata in seno al comitato civico La Mornago che Vorrei e sostenuta poi dalla Lega Mornago, rappresentata dai militanti e dal segretario Simone Marcolli, che ha fatto da collegamento con le istituzioni, e dal gruppo di minoranza in consiglio comunale, con i consiglieri Biondaro, Gusella, Montin e Rivabene, si dicono soddisfatti ‘’sia della partecipazione da parte dei cittadini, che è andata al di là della compilazione del sondaggio online e ha portato anche a una serie di interventi di persona, sia delle prime risposte concrete portate a casa per il nostro Comune, speranzosi che altre vengano accolte in un secondo momento e dopo più attente valutazioni da parte dell’agenzia dei trasporti’’.

‘’Più corse lungo l’asse Varese-Sesto Calende prolungando alcune corse da Azzate, più collegamento con la stazione ferroviaria di Crugnola per favorire l’interscambio tra mezzi su gomma e mezzi su ferro e più connessione per le frazioni di Crugnola e Vinago, anche se per quest’ultima sarà prima necessaria la messa in sicurezza dell’area dove dovrebbe sorgere la fermata dedicata’’, è il riepilogo dei primi risultati ottenuti grazie all’iniziativa, ‘’anche se un altro importante successo è l’aver rimesso al centro del dibattito con cognizione di causa una questione che era ferma allo status quo da decenni e ora sarà finalmente oggetto di tavoli istituzionali e tecnici, con una sinergia tra Comune, Provincia, Regione e Agenzia che ci auguriamo porti altri miglioramenti al servizio per i nostri cittadini’’. ‘’Un ringraziamento va a tutti i mornaghesi che hanno dedicato una serata al futuro dei nostri paesi e a tutti i rappresentanti delle istituzioni e degli enti interessati che hanno dimostrato impegno e vicinanza al nostro Comune. Confidiamo’’, concludono i promotori, ‘’che questo primo passo sia solo un inizio’’.