Grande prova di carattere del Cassano, che doma Campus Italia (27-23)

Un controllo del match incontrastato, intensità, concentrazione e coraggio: sono gli ingredienti che hanno permesso alla pallamano Cassano Magnago di vincere la sfida casalinga di questo pomeriggio, sabato 14 gennaio, contro la giovanissima Campus Italia. (Foto di Fabrizia Petrini)

La vittoria 27-23 ha permesso ai lombardi di vendicare il cocente pareggio dell’andata e di ottenere due punti importantissimi per scalare la classifica: ora i ragazzi di coach Matteo Bellotti sono a 17 punti, in piena zona play-off per le Finals 8 di febbraio, e possono solo aspirare a giocarsela contro le squadre più temibili.

Cassano fin dal primo tempo si è messo in vantaggio su Campus, che ha sempre cercato di riprendersi oltre qualche situazione di pareggio (4-4 al 4.23′, 5-5 al 6.04′): gli amaranto hanno schierato una difesa alta 5-1, con Giacomo Savini centroavanti, e un attacco schematico e analitico, volto a sfiancare gli ospiti.

Purtroppo il gioco lombardo in seconda fase è stato per troppe volte concentrato nel centrocampo, per di più schiacciato dalla difesa di Campus Italia, con pochissimo margine di azione o di inventiva per le ali (e, se ne avevano la possibilità, erano prontamente intercettate dai portieri avversari Francesco Scarcelli e Francesco Albanesi, prontissimi a blindare il primo palo): questo ha costretto i cassanesi a optare per tiri e parabole altissime dai 9 metri o a tentare la penetrazione per avvicinarsi all’area dei 6 metri.

Nel secondo tempo i cassanesi hanno mantenuto il vantaggio, cercando di staccare sempre di più gli avversari: Bellotti ha “abbassato” la difesa sul 6-0 (con qualche uscita di Savini come centroavanti, volto a infastidire l’attacco avversario per poi tornare subito sui 6 metri); l’attacco varesino non ha subito modifiche e si è concentrato sempre a centrocampo, scontando anche delle morbidezze nei tiri o delle imprecisioni causate da posizioni non favorevoli di terzini e centrali. A complicare il tutto le buone prestazioni dei portieri di Campus, a partire da Scarcelli (9 parate nel primo tempo), sostituito da Albanesi nella prima metà del secondo tempo (4 parate, di cui un rigore di Mazza al 45′) e poi da Alessandro Lubinati dal 50′ con tre parate.

Anche gli estremi difensori lombardi hanno fatto la differenza e messo una pezza là dove la difesa amaranto lasciava buchi o commetteva errori: Nicolò Riva ha intercettato 19 reti e Germano Albanini, in campo negli ultimi cinque minuti della partita, ha effettuato 4 parate, di cui un rigore al 30′.

PRIMO TEMPO

Pur essendo iniziato in equilibrio, il primo tempo ha visto il controllo dei padroni di casa su Campus Italia. Poche le situazioni di pareggio, da cui gli amaranto sono riusciti prontamente a divincolarsi e a riagguantare il vantaggio.

Dopo il goal del 4-4 del terzino Christian Manojlovic al 4.23’, Cassano non si è fatto attendere e si è rimesso in vantaggio: al 5’ è arrivato il goal del +1 di Ivan Salvati, replicato immediatamente dal terzino avversario Marco Zanon al 6’. 5-5, ennesimo pareggio, sbloccato questa volta da Manojlovic che ha scagliato una breccia dall’alto al 7’ e ha ottenuto il primo vantaggio di Campus Italia: 5-6.

Ma gli amaranto non si sono persi d’animo e hanno prontamente recuperato, a partire dal rigore di Federico Mazza all’8.06’ che ha ristabilito equilibrio (6-6) e rimescolato le carte del gioco. I varesini sono riusciti a staccare gli avversari e allo scadere del primo quarto d’ora sono riusciti a strappare un +3 (10-7) dopo il goal di Filippo Branca dall’ala.

Dal secondo quarto d’ora i lombardi hanno provato a cambiare strategia d’attacco – fino a quel punto troppo concentrata a centrocampo e pressata dagli ospiti, rendendo difficile scaricare all’ala – per eludere la difesa di Chieti e liberare il pivot Mattia Dorio: missione compiuta al 20′ dopo una doppietta del capitano nella porta di Francesco Scarcelli, gli amaranto si portano sul +5 (15-9).

Una decisa reazione di Campus – guidata dai goal consecutivi di Manojlovic al 20.44′ – è stata subito domata dall’azione di Giacomo Savini in elevazione sui 9 metri (15-10), che ha ristabilito il +5.

Negli ultimi cinque minuti Campus ha accelerato il ritmo per diminuire il distacco dai lombardi e ci è riuscito grazie al terzino Marco Zanon dai 9 metri e alla mina sferrata da Manojlovic al 27′. A tre minuti dalla fine Campus aveva recuperato 2 goal ed era a -3: 15-12. Al 29′ Savini in scivolata ha ristabilito il vantaggio.

Il primo tempo si è concluso 16-12 per Cassano Magnago.

