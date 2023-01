Il “grande slam varesino” prima di Bellucci: Marco Crugnola a Melbourne nel 2011

La qualificazione al tabellone principale di un torneo del Grande Slam da parte di Mattia Bellucci non è la prima in assoluto di un tennista della provincia di Varese. Il precedente è datato 2011 quando toccò a Marco Crugnola, classe 1983, di Vedano Olona, disputare un match di questo livello proprio sul veloce degli Australian Open.

Anche Crugnola – la cui miglior classifica in carriera fu il numero 165 mondiale nel 2009 – riuscì nell’impresa di superare i tre turni di qualificazione a Melbourne: eliminò prima il finlandese Nieminen ma poi, soprattutto, estromise due giocatori di valore come Bolelli (allora 104 al mondo) e infine il cileno Massu. Il sorteggio del main draw però fu sfortunato: il varesino – che in quei giorni era il 237 al mondo! – trovò subito un avversario insormontabile come il ceco Tomas Berdych, numero 6 del ranking. La partita durò un’ora e 39′, Crugnola riuscì a resistere nel primo set perso 6-4 ma negli altri due parziali raccolse solo due game (6-0 6-2) uscendo di scena come da pronostico. Berdych poi avanzò deciso sino ai quarti di finale quando però si trovò di fronte a Novak Djokovic venendo travolto in tre set.

Crugnola, la cui carriera venne complicata da alcuni infortuni, non riuscì a tornare in un tabellone principale di uno slam pur andandoci vicino a Wimbledon nello stesso 2011 quando superò due turni delle qualificazioni ma si arrese all’ultimo passo contro il canadese Dancevic.

A quel punto il testimone da “numero 1 varesotto” fu raccolto da Roberto Marcora, il giocatore di Busto Arsizio che proprio quest’anno a Melbourne ha provato un ultimo assalto a un grande slam fermandosi però al primo turno di qualificazione contro il peruviano Varillas. Il classe ’89 non è riuscito a coronare il suo sogno di entrare in un Grande Slam: ci andò vicinissimo al Roland Garros nel 2020 quando perdette al terzo e ultimo match delle quali contro un francese, Benjamin Bonzi. Proprio l’avversario di Bellucci nel primo turno di Melbourne: vediamo se Mattia “vendicherà” Marcora sorprendendo il più quotato transalpino.