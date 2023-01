Grave incidente nei boschi tra Gorla Maggiore e Carbonate

Grave incidente stradale nei boschi tra Gorla Maggiore e Carbonate: il 118 sta intervenendo con elisoccorso, due ambulanze da Saronno e Sos Uboldo e autoinfermieristica (foto d’archivio).

L’incidente è avvenuto su una strada poderale tra campi e boschi e – almeno secondo le prime informazioni – avrebbe coinvolto due moto.

Sono due le persone soccorse, due ragazzi non ancora trentenni.

Uno dei due sarebbe in gravi condizioni, in pericolo di vita: è stato trasferito dall’elicottero all’ospedale di Circolo in “codice rosso”.

Non sarebbe grave l’altro ragazzo coinvolto, ferito ma non in pericolo di vita: è stato portato al Sant’Anna di Como.

Articolo aggiornato ore 18.55 di sabato 7 gennaio 2023