Guarda avanti: la funzione che può aiutare chi cammina guardando lo smartphone

Se il vocabolario Treccani ha deciso di coniare appositamente un nuovo termine in grado di definire la cattiva abitudine di camminare per strada guardando lo smartphone, allora significa che la problematica è reale. A tal proposito Android ha deciso di implementare una funzione dedicata che dovrebbe invogliare gli utenti a rimanere concentrati sull’ambiente circostante.

Gli “Smombie”

La parola Smombie, nato dall’unione dalle parole smartphone e zombie e presente all’interno del vocabolario Treccani, fa riferimento a tutte quelle persone che solitamente camminano in strada senza alzare lo sguardo dallo smartphone, rischiando di inciampare, scontrarsi con altre persone, attraversare la strada in modo pericoloso e provocare incidenti. Si tratta di un abitudine molto pericolosa, perchè può portare una persona ad inciampare e cadere, a scontrarsi con persone ed oggetti, o nel peggiore dei casi a causare o essere vittima di un incidente stradale.

Le soluzioni

Quella degli Smombie è una problematica da non sottovalutare. Alcune città hanno iniziato ad installare la segnaletica a terra, con semafori e segnali luminosi che dovrebbero avvertire le persone “distratte” della presenza di pericoli.

A lavorare in questa direzione è anche il sistema operativo di Google, Android , che da qualche tempo ha introdotto la funzione Guarda avanti con l’obbiettivo di limitare i danni. Difficilmente la funzione potrà sostituire al 100% l’attenzione dell’essere umano, ma sicuramente potrà essere un aiuto non da

poco.

Disponibile sui device Android, la feature consente di ricevere notifiche che avvisino l’utente di non utilizzare lo smartphone ogni qualvolta vieneregistrato un movimento. I device di nuova generazione, grazie a sensori come l’accelerometro e il giroscoprio, sono infatti capaci di individuare tutti gli spostamenti umani. Per beneficiare della funzione è sufficiente completare il processo di attivazione: per farlo è necessario accedere alle Impostazioni del device, selezionare la sezione Benessere digitale, fare tap su “Guarda avanti” e seguire le indicazioni.

La sezione Benessere Digitale

Oltre a Guarda avanti la sezione Benessere Digitale offre numerose opportunità e funzioni per gestire al meglio il rapporto con il proprio smartphone. Con la funzione Tempo di utilizzo di schermo e applicazioni è possibile analizzare in che modo il device viene utilizzato, aumentando così la consapevolezza da parte dell’utente; l’impostazione del timer è utile per avvisare l’utente ogni qualvolta esso superi un limite di utilizzo autoimposto di una determinata app; la modalità Riposo e Niente Distrazioni consente di stabilire una serie di parametri e limiti con l’obbiettivo di favorire il sonno e di circoscrivere le possibilità di distrazione in particolari momenti della giornata, come quelli dedicati allo studio, o alla famiglia; infine con la modalità Controllo genitori è possibile gestire i tempi di utilizzo dello smartphone, nel caso di figli ancora piccoli.

Numerose soluzioni che possono aiutare a migliorare la relazione tra smartphone e esseri umani, perché la tecnologia sia sempre un aiuto, non un problema.