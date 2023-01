Guasto alla rete, black out nella zona centrale di Gallarate

Black out diffuso a Gallarate, da metà pomeriggio di oggi, lunedì 30 gennaio: diverse zone del centro città registrano interruzioni di corrente più o meno persistenti (foto da un precedente episodio).

Secondo Enel, le interruzioni sono partite alle 16.21, per un guasto. Ci sono stati black out di pochi secondi, seguiti poi da una più diffusa interruzione dopo le 16.30. Alcuni lettori ci segnalano di essere rimasto al buio anche prima, intorno alle 16.

Alle 17 Enel stima in 43 le utenze disalimentate. Segnalazioni riguardano via Cavour, via Manzoni, via Mazzini, la zona di piazza Risorgimento e dietro la ferrovia.

Il guasto è partito da un palazzo all’angolo tra via Manzoni e via Verdi, gli abitanti hanno sentito un primo “botto”, con interruzione, e poi un secondo poco dopo, intorno alle 16. Allo stato attuale è in black out l’area di via Manzoni-piazza Garibaldi. In altre zone dove erano avvenute interruzioni la situazione sembra essere rientrata alla normalità.

L’ultima diffusa interruzione registrata in centro città era stata a inizio estate 2022.