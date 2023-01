Guasto sulla linea ferroviaria Milano – Gallarate – Luino

Un guasto a un convoglio sulla Luino-Gallarate-Milano che richiede assistenza in deposito ha ne ha provocato la soppressione. Si tratta della corsa 25307 in partenza alle 6.19 da Luino con arrivo previsto a Porta Garibaldi per le 7.56. I passeggeri diretti a Milano hanno potuto prendere il convoglio successivo.

Sulla stessa linea il treno 25302 sarà sostituito da un servizio di autobus che parte dalla stazione di Gallarate alle 8.40.