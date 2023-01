Guido Catalano, nuovo libro e tour per i club di tutta Italia

Nuovo libro e nuovo tour per Guido Catalano, che torna alla poesia dopo la bellezza di sei lunghi anni con una nuova raccolta, edita da Rizzoli, intitolata “Smettere di fumare baciando” e disponibile dal prossimo 28 febbraio.

“La naturale conseguenza del gioioso evento – dichiara Guido Catalano – è lo “Smettere di Fumare Baciando Live Tour” che in parole povere significa che potrete incontrare il vostro poeta preferito in giro per l’Italia, armato di microfono, nuove stupefacenti poesie e un’invidiabile forma fisica. Uno spettacolo per voce sola nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti. (Ok, i gatti non sono un’emozione ma fanno audience). Chi non viene è pazzo”.

Dall’8 marzo, infatti, Guido Catalano attraverserà l’Italia con un tour nei club, che si confermano ancora una volta il luogo preferito dalla rockstar del verso d’amore declamato. Nell’ultimo decennio il suo stile unico ed essenziale e la sua ironia hanno conquistato follower e lettori di tutta Italia che hanno riempito librerie, teatri, circoli e club della penisola, eleggendo Catalano a poeta professionista vivente più amato d’Italia.

“SMETTERE DI FUMARE BACIANDO” (RIZZOLI) IN USCITA IL 28 FEBBRAIO

PARTE L’8 MARZO IL TOUR NEI CLUB DELLA PENISOLA

“SMETTERE DI FUMARE BACIANDO LIVE TOUR”

08 MARZO 2023, TORINO, Hiroshima Mon Amour

10 MARZO 2023, GENOVA, La Claque

16 MARZO 2023, CETARA (SA), Torre Vicereale

17 MARZO 2023, NAPOLI, Teatro dei Piccoli

18 MARZO 2023, FIRENZE, Buh! Circolo Culturale Urbano

19 MARZO 2023, MODENA, Off

20 MARZO 2023, MILANO, Arci Bellezza

22 MARZO 2023, ROMA, Monk

23 MARZO 2023, BOLOGNA, Locomotiv

24 MARZO 2023, PERUGIA, Sala dei Notari

25 MARZO 2023, GUBBIO, Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana

29 MARZO 2023, ASTI, Diavolo Rosso

30 MARZO 2023, PADOVA, Auditorium

31 MARZO 2023, SAN MAURO PASCOLI (FC), Villa Torlonia Teatro

01 APRILE 2023, PESCARA, Auditorium Petruzzi