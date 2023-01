Da Guido Piovene alla Varese del futuro, il 2023 a Induno Olona inizia con tante proposte culturali

L’assessorato alla Cultura di Induno Olona inizia il nuovo anno con una serie di appuntamenti e incontri centrati sul territorio.

Il primo appuntamento è per sabato 14 gennaio. Alle 17, in Sala Bergamaschi, verrà presentato il libro di Renata Ballerio “Guido Piovene, scrittore e inviato speciale a Induno Olona”, edito da Macchione.

Qui la locandina della serata

In programma sempre in gennaio diverse iniziative per il Giorno della Memoria, mentre in febbraio saranno organizzati tre incontri per parlare della Varese del futuro.

Il ciclo di incontri parte dal libro di Cesare Chiericati e Antonio Martina “Varese 2051, come sarà Varese fra 30 anni”, pubblicato da Franco Angeli e si aprirà il 3 febbraio con la presentazione del volume e un dibattito con gli autori.

«Induno Olona non è solo nell’immediata periferia del capoluogo, siamo strettamente collegati a Varese – spiega l’assessore alla cultura Maurizio Tortosa – Ci interessa avere uno sguardo sul futuro per iniziare a pensare dove andiamo, che idee ci sono, quali sono i temi importanti. Partiremo con una riflessione generale per poi scendere nel dettaglio parlando di economia solidale e transizione ecologica. Vogliamo aprire le nostre menti e avere uno sguardo più ampio non solo sul nostro paese ma sul territorio con cui inevitabilmente Induno Olona dialoga»

Gli altri due appuntamenti sono in programma il 10 febbraio con il professor Alberto Bramanti, docente dell’Università Bocconi, per discutere delle nuove sfide dell’economia nel mondo in trasformazione, e il 17 febbraio con Gianluca Ruggeri, autore di un libro sulla transizione ecologica.

Gli incontri si terranno alle 21 in Sala Bergamaschi.

Qui la locandina degli incontri