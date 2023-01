Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Penultimo turno del girone di andata nella Serie A di basket: la Openjobmetis vola in Salento per affrontare – domenica 8 gennaio, ore 17 – la Happy Casa Brindisi di coach Vitucci. Gara delicata per due squadre che inseguono la qualificazione alla Coppa Italia.

