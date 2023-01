I comitati dei viaggiatori TPL presenteranno a Saronno le proprie richieste ai candidati alle Regionali

Sono una ventina i comitati dei viaggiatori del Trasporto Pubblico Locale che il prossimo 24 gennaio presenteranno a Saronno le proprie richieste programmatiche alla prossima Giunta regionale.

L’evento, aperto al pubblico, è organizzato in collaborazione con Fiab Saronno Ciclocittà e Legambiente Saronno. L’appuntamento è alle ore 21 presso l’auditorium Aldo Moro di Saronno.

I comitati dei viaggiatori TPL hanno invitato alla serata di dibattito i tre candidati Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, i gruppi consiliari regionali, le segreterie regionali, i consiglieri regionali della commissione territorio e infrastrutture. Per il territorio di Saronno sono stati invitati il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore alla Mobilità Franco Casali, i capigruppo in Consiglio comunale e le segreterie dei partiti politici.

«Come i partiti politici presentano il proprio programma, così i comitati dei viaggiatori, sulla base dell’esperienza e delle conoscenze maturati nel corso degli ultimi dieci anni, hanno preparato un programma in modo da indirizzare la classe politica verso la soluzione delle ben note criticità e riprendere un percorso di sviluppo – spiega Andrea Mazzucotelli, referente del comitato viaggiatori TPL Nodo di Saronno -. Non da ultimo, questo programma che andiamo a presentare è una risposta a chiunque sospettasse che i comitati dei viaggiatori contestino Regione Lombardia a prescindere senza saper proporre alternative e che non siano davvero indipendenti. Infatti mi aspetto che alcune parti saranno sfidanti per tutti e tre i principali schieramenti».