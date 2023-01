I volontari del Basso Verbano tornano in campo per la tutela degli anfibi

Anche quest’anno la stagione degli accoppiamenti degli anfibi è ormai alle porte: un momento fondamentale all’interno della vita di rospi e rane ma, per colpa dell’uomo, altrettanto pericoloso a causa delle migrazioni che portano gli anfibi a percorrere le strade asfaltate percorse dalle automobili. (foto copertina Marco Tessarolo)

Proprio per continuare a prevenire la potenziale strage di fauna, anche quest’anno l’associazione Tutela Anfibi Basso Verbano ha deciso di organizzare una serata pubblica con lo scopo di «informare i cittadini sull’operato e far conoscere i segreti della vita degli anfibi del nostro territorio».

Appuntamento dunque alle 21 di giovedì 19 gennaio nella sala consiliare di Sesto Calende, dove si terrà l’oramai annuale incontro che prepara i volontari alle operazioni di posa delle barriere e di salvataggio anfibi in vista della migrazione riproduttiva di Rospo comune, Rana di Lataste e Rana agile.

«La serata – spiega l’associazione – sarà introdotta dai saluti dell’amministrazione di Sesto Calende, che ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione dimostrate in questi anni».

Seguiranno poi tre interventi da parte di naturalisti ed erpetologi del gruppo: Rospi in caduta libera? Un freno all’estinzione locale a cura di Milo Manica; Due vite in una: i segreti di rane, rospi e salamandre a cura di Lorenzo Laddaga; Biodiversità e anfibi: l’origine di una crisi globale a cura di Francesco Lillo.

«Spunti – prosegue l’associazione – che sono occasione per fare il bilancio di questi anni a livello locale ma che permettono di avere un aggiornamento a scala più ampia circa le difficoltà che gli anfibi devono affrontare in questi anni in cui il cambiamento climatico sta aggravando i propri effetti. La serata, che ha ottenuto il patrocinio della Città di Sesto Calende, del Comune di Golasecca e del Parco Lombardo della Valle del Ticino, è anche un modo per avvicinarsi agli animali di cui ci occupiamo e scoprire i loro segreti: imparando a conoscerli si potrà apprezzarne la straordinaria importanza per la biodiversità»..

«Continua la collaborazione con il Comune di Sesto Calende e con il Parco del Ticino sul progetto AnfiBIOVerbano con cui si vorrebbero realizzare opere di tutela della popolazione sestese di anfibi – dichiara Francesco Lillo, al secondo mandato da presidente dell’Associazione Tutela Anfibi Basso Verbano -. Il lavoro da fare per la tutela delle popolazioni controllate dall’associazione è prezioso e c’è bisogno di tutti. Chiunque può dare il suo aiuto sul campo diventando socio/volontario con un contributo di 20€ (che garantisce anche un’assicurazione infortuni valida tutto l’anno per escursioni in natura), oppure sostenendo l’associazione in molti altri modi».