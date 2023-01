Il nuovo allenatore della Caronnese è Antonio Palo: “Ho chiesto sorriso e determinazione”

La Caronnese ha mantenuto la promessa di annunciare in tempi ridotti il sostituto di Simone Moretti, l’ormai ex allenatore esonerato questa mattina (martedì 10 gennaio). Sulla panchina rossoblu da qui in avanti siederà quindi Antonio Palo, 43 anni, ex tecnico del Legnano che lo aveva sollevato dall’incarico a fine novembre.

Nato a Potenza, Palo si era messo in luce nel ruolo di allenatore alla guida dell’AZ Picerno, formazione lucana che il nuovo mister rossoblu era riuscito a portare sino in Lega Pro al termine del campionato 2020-21 attraverso i playoff. Proprio a Picerno era iniziata la carriera in panchina di Palo che aveva fatto le ossa con la Berretti del club potentino, a sua volta caratterizzato dei colori rosso e blu.

A Legnano l’esperienza era durata pochi mesi: ingaggiato in estate Palo ha guidato i lilla per 15 giornate nelle quali aveva conquistato 19 punti, sufficienti a restare fuori dalla zona playout ma con un rendimento inferiore a quello attuale visto che la squadra è risalita al settimo posto sotto la guida di Francesco Punzi.

«Quando c’è un cambio in panchina c’è sempre qualcosa che non ha funzionato in precedenza – ha spiegato il neo-mister della Caronnese al suo arrivo – Ho chiesto però ai ragazzi che arrivino agli allenamenti con il sorriso, con determinazione e con tanto fuoco dentro. Quello che dobbiamo avere già da domenica e per tutte le partite del campionato». Antonio Palo debutterà domenica 15 gennaio nella sfida casalinga contro il Franciacorta, un impegno subito complicato visto che i bresciani sono a ridosso della zona playoff. La Caronnese, lo ricordiamo, è invece penultima nel girone B di Serie D.