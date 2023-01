Il Partito Comunista al fianco dei lavoratori della Suominen di Mozzate

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Partito Comunista sulla vertenza della Suominen di Mozzate

LE MULTINAZIONALI CONTINUANO A DEPREDARE L’ITALIA! ACQUISTANO, SFRUTTANO, CHIUDONO E LICENZIANO

L’ennesimo copione questa volta coinvolge 92 lavoratori della SUOMINEN di Mozzate (CO), fabbrica che produce tessuto-non tessuto, a cui sono stati comunicati chiusura e licenziamento.

Nel 2007 l’azienda allora italiana (Orlandi con siti in Gallarate e in Cressa) fu acquisita dalla multinazionale finlandese Alhstom, unitamente ai siti concorrenti di Mozzate e Carbonate.

Nel 2009, soltanto due anni dopo, vengono chiusi i siti di Gallarate e Carbonate. 52 lavoratori LICENZIATI

Nel 2014/2015 i due siti residui di Mozzate e Cressa vengono acquisiti da un’altra multinazionale, la SUOMINEN

Ora, gennaio 2023, la SUOMINEN comunica la volontà di chiudere lo stabilimento di Mozzate e licenziare 92 lavoratori!

Il tessuto produttivo del nostro Paese continua ad essere spazzato via da questi pescicani grazie alle politiche che hanno concesso finanziamenti, agevolazioni, defiscalizzazioni, senza alcuna garanzia! Delocalizzazioni, chiusure e licenziamenti , famiglie sul lastrico che perdono il lavoro e di conseguenza spesso anche casa, sono il frutto di una volontà e di scelte politiche europee e nazionali precise!

QUESTO SISTEMA VA CAMBIATO! L’ITALIA SIA SOVRANA E APPLICHI LA COSTITUZIONE A TUTELA DEI PROPRI CITTADINI!

Il Partito Comunista è al fianco e sostiene la lotta di questi lavoratori, al fianco di tutti i lavoratori che lottano per il diritto al lavoro, ad un salario dignitoso, alla salute e alla sicurezza fuori e dentro i luoghi di lavoro!