Incendio in una fonderia a Varese in viale Belforte

Parecchio movimento questa mattina, martedì 10 gennaio, intorno alle 8.30 a Varese, in viale Belforte a causa di un incendio in una fonderia.

Le fiamme hanno interessato il locale trasformatori della media tensione che è stato dichiarato inagibile. Nessun problema per il resto dell’attività produttiva. Non si sono registrati feriti. Sul posto dodici vigili del fuoco con un’autopompa, due autobotti e un’autoscala.

Le operazioni sono coordinate da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco. L’incendio è stato spento e sono subito partite le operazioni di bonifica.

In corrispondenza della rotonda davanti alla Posta in viale Belforte la polizia locale è intervenuta per regolare il senso unico alternato, visto che parte della rotonda è stat occupata dai mezzi dei vigili del fuoco. Su viale Belforte è segnalato parecchio traffico.