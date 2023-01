Incidente nella tarda serata di sabato in via Sacco a Varese

Dopo quello che ha costretto alla chiusura di via Copelli, un altro incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 14 gennaio nel centro di Varese.

Galleria fotografica Incidente nella serata di sabato 14 gennaio in via Sacco a Varese 4 di 5

Dopo le 23.30 a Varese in via Sacco uno scontro ha coinvolto diverse auto e cinque persone, all’altezza del semaforo all’incrocio con via Sempione. Oltre ai soccorritori, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre uno dei feriti da uno dei veicoli, e l’intervento della polizia e dei vigili urbani di Varese per ricostruire l’accaduto e deviare il traffico del sabato sera.