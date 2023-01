Incidente sul Sempione a Busto Arsizio, auto ribaltata e quattro persone coinvolte

Incidente stradale con ribaltamento nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio a Busto Arsizio.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco prima delle 16,30 due auto si sono scontrate sulla statale del Sempione all’incrocio con via Tasso.

Una delle vetture si è ribaltata e quattro persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: un ragazzo di 19 anni, un uomo di 51 anni e uno di 81 e una donna di 70 anni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici della Croce Rossa di Legnano, e la Polizia locale di Busto Arsizio che ha effettuato i rilievi dell’incidente e regolato il traffico.