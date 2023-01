Incidente sul Sempione, una donna in bici investita a Sesto Calende

Incidente stradale con ciclista investito a Sesto Calende: il 118 sta intervenendo per soccorrere una donna di 73 anni (foto d’archivio).

È successo poco prima delle 11 sul Sempione, alla rotonda all’ingresso venendo da Vergiate. Sul posto il sistema Areu ha inviato un’ambulanza del Cva Angera, un’autoinfermieristica e l’elisoccorso da Como, attivati in “codice rosso”.

La donna è stata poi trasferita all’ospedale di Circolo di Varese, in “codice giallo”, vale a dire ferita ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale.

Articolo aggiornato alle ore 11.40 di lunedì 9 gennaio 2023