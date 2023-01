Incontro (e aperitivo) per conoscere i rapaci notturni della Provincia di Varese

Un curioso corso alla scoperta dei rapaci notturni: Gufi, civette, allocchi, assioli e barbagianni. È quello che propone Controvento Trekking per sabato 21 gennaio al Centro Documentale Frontiera Nord di Cassano Valcuvia.

L’appuntamento è a partire dalle 15 e proporrà un viaggio tra racconti di leggende, miti e curiosità della vita di questi magici animali della notte. Insieme alla guida Antea Franceschin sarà possibile scoprire l’etologia e la biologia dei Rapaci notturni: dove vivono, come e che voce ha ognuno di loro. Hanno uno sguardo magnetico e nonostante siano molto curiosi non li vediamo mai. Hanno molte cose in comune col mondo dei gatti e come loro sono da secoli associati alla magia. Chi sono? Sono i signori della notte, delle notti d’estate.

Antea vi mostrerà alcuni reperti raccolti nel tempo: penne e piume che permettono a questi splendidi uccelli di volare silenziosi, registrazioni audio che raccontano delle ‘strofe’ cantate da ognuno di loro, e infine le borre, strane tracce lasciate da questi uccelli che permettono agli studiosi di svelare i segreti della dieta di gufi e affini.

L’appuntamento prevede anche un apericena conclusivo di fine corso presso l’ Angolo del Sorriso: una meravigliosa iniziativa di economia circolare gestita dai ragazzi con disabilità della Cooperativa Sorriso. Saranno proprio loro a preparare le leccornie per chiudere in bellezza questa ricca giornata di scoperta.

