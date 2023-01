Incontro dell’associazione CAST in Sala Montanari a Varese

Venerdì 3 febbraio presso la Sala Montanari di Varese in Via Dei Bersaglieri n. 1 si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo “Il coraggio di curare – Nuove realtà ed esigenze di cura nel dopo Covid-19”.

L’evento è organizzato dalla associazione senza scopo di lucro C.A.S.T. aps che si prefigge la difesa e la protezione di persone rimaste vittima di trattamenti sanitari o di trattamenti farmacologici; ciò sia in via diretta sia attraverso convenzioni con stimati professionisti di comprovata esperienza e competenza e con particolare attenzione al livello scientifico dell’attività offerta.

L’Associazione di promozione sociale, la cui attività si indirizza a favore di coloro che abbiano subito un pregiudizio da pratica medica e/o da assunzione di farmaci, articolerà la propria opera attraverso quattro modalità di intervento: CURA, attraverso interventi diagnostici e terapeutici a favore dei danneggiati anche per mezzo di sostegno ed incentivo alle attività di ricerca, divulgazione, informazione anche ai fini di prevenzione;

ASCOLTO, per mezzo di attività di accoglienza e di conforto psicologico a favore di quei soggetti che a seguito dei danni fisici riportati abbiano sviluppato anche situazioni che necessitino di aiuto specialistico;

SOSTEGNO, accompagnando e indirizzando i danneggiati nei rapporti con le Amministrazioni e/o gli Enti di riferimento coadiuvandoli nel disbrigo degli incombenti amministrativi e burocratici utili e/o necessari a preservarne gli interessi in relazione ai danni da questi patiti;

TUTELA, a mezzo di attività di difesa dei diritti e degli interessi legittimi dei danneggiati e del riconoscimento di tali diritti anche attraverso opera di consulenza nella materia di interesse a favore delle Autorità.

Parteciperanno alla serata quali relatori: Dott. Alfredo Borghi (Medico di medicina generale), Prof. Marco Cosentino (Ordinario di farmacologia Università Insubria), Dott. Teodosio De Bonis (Specialista in anestesiologia e rianimazione, Phdclinical research), Avv. Alessandro Mario Malnati (Presidente associazione C.A.S.T. APS), Dott. Mauro Mantovani (Specialista e ricercatore in immunologia), Prof. Paolo Soru (Psicologo e psicoterapeuta)

Moderatrice della serata sarà la Dott.ssa Samuela Besana.

L’incontro avrà inizio alle ore 21:00 con ingresso consentito al pubblico dalle ore 20:15. L’ingresso sarà libero con possibilità di offerta libera laddove ritenuto.