A Induno Olona i colleghi ricordano le due guardie giurate uccise in un agguato 24 anni fa

A 24 anni dalla tragedia che si consumò il 30 gennaio 1999 nel piazzale dell’Esselunga di Induno Olona, dove vennero uccisi nel corso di una sanguinosa rapina le guardie giurate Giuseppe Coriglione e Mario Simonetta, il ricordo e la rabbia sono più vivi che mai.

Giustizia non è mai stata fatta ma il ricordo di Giuseppe e Mario non muore e anche quest’anno i colleghi hanno voluto rendere loro omaggio nel luogo in cui persero la vita.

L’uccisione delle due guardie giurate si consumò nella tarda serata. Erano da poco passate le 23 e i due colleghi e amici si apprestavano ad eseguire il prelievo dei contanti dalla cassaforte del supermercato. All’improvviso l’agguato dei banditi – almeno cinque secondo la ricostruzione degli inquirenti – che con feroce determinazione freddarono le due guardie sparando con i fucili da un tetto.

Mario Simonetta di 48 anni, marito e padre di due figli, e Giuseppe Coriglione 35 anni, sposato e padre di un bimbo di 6 anni, rimasero sull’asfalto in un lago di sangue, mentre il collega che era alla guida del furgone riuscì a scappare e a dare l’allarme.

Gli autori di quel terribile fatto di sangue non sono mai stati individuati.

A ricordare le due vittime dell’agguato di Induno Olona anche la Sinav Cisalf di Varese, organizzazione sindacale delle guardie giurate la cui sede è intitolata proprio a Giuseppe Coriglione e Mario Simonetta: “Un grande abbraccio ed il ringraziamento più sentito ai colleghi e amici Giuseppe e Giorgio che hanno deposto un omaggio floreale sul luogo dell’agguato alla memoria dei colleghi caduti in servizio il 30 gennaio 1999, purtroppo una strage ancora impunita. Il tempo passa ma vale la pena ricordare per non dimenticare il loro estremo sacrificio”.