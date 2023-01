Influenza e virus sinciziale: le epidemie invernali in fase calante

Virus sincinziale tra i bambini sotto i due anni e influenza tra gli over 65. È l’andamento delle epidemie in circolazione in Italia. La fotografia è dell’Istituto Superiore di sanità che ha valutato la curva epidemica in base all’età e alla malattia.

L’influenza è in fase calante: prosegue la discesa iniziata già a metà del mese scorso. Mentre il picco è stato raggiunto in Italia a inizio dicembre, oggi i casi di influenza sono inferiori a quelli delle bronchioliti e malattie respiratorie provocate dal virus sinciziale soprattutto nei bambini.

Gli over 65 ammalati sono stati contagiati soprattutto dall’influenza: nella prima settimana del 2023 registrati poco più di 2000 casi. È sempre l’influenza la principale causa di malattia anche nelle altre fasce di età: soprattutto tra i 5 e i 14 anni poco colpiti dal virus sinciziale.

Tra i bimbi sotto i due anni di età, invece, è proprio il virus delle bronchioliti a colpire ( 55% dei casi contro il 30,4% delle influenza e il 2,6% di covid). Tra i 2 e i 4 anni è l’influenza nel 55% dei malati mentre il virus sinciziale ha infettato nel 30,6%.

Nelle altre fasce di età, come dicevamo, si tratta soprattutto di influenza: il 79% nella fascia 5 – 14 anni, il 68% tra i 14 e i 44 anni ( con il Covid al 16%), mentre nella popolazione tra i 45 e il 64 anni è il 52% ( il 25,5% di covid e l’11,5% di virus sinciziale). Anche tra gli over 65 anni un malato su due è a causa dell’influenza mentre per il covid si è contagiato il 21,4% e per il virus sinciziale il 15,8% .

Nella prima settimana di gennaio, l’incidenza delle sindromi simil infleuenzali in Italia è calata di due punti ed è al 10,4 per mille. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 24,57 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 10,61 nella fascia 15-64 anni a 10,34 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,63 casi per mille assistiti.

In Lombardia l’incidenza è scesa al 9,64 per mille. I bambini sotto i 4 anni sono i più colpiti ( 18,33 per mille) , mentre nell’età pediatrica 5 – 14 l’indice è sceso al 6,04 per mille. Nella popolazione tra i 15 e i 64 anni, l’incidenza è di 7,27 casi ogni 1000 abitanti mentre tra gli over65 è di 5,46.