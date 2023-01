Inizia il girone di ritorno: Varesina in casa, Caronnese a Ciserano

Passate le feste natalizie e con qualche cambio apportato sul mercato, Varesina e Caronnese si preparano per la seconda parte del campionato del Girone B di Serie D. Domenica 8 gennaio andrà in scena non solo la prima del 2023 ma anche la prima del ritorno. Sfida interna per la Varesina che ospiterà il Villa Valle, mentre la Caronnese andrà a Ciserano per affrontare la Virtus.

VARESINA – VILLA VALLE

La gara di andata fu ricca di emozioni e gol, con la Varesina che alla fine riuscì a portarsi a casa tre bei punti per iniziare al meglio la stagione. A quattro mesi di distanza le due squadre lottano per un posto nella zona playoff e il Villa Valle arriverà a Venegono Superiore con l’intenzione di conquistare un risultato positivo. Dopo qualche cambio sul mercato, le fenici sono pronte ad aggredire anche la seconda parte di stagione per proseguire il processo di crescita e togliersi altre soddisfazioni, iniziando dalla prima gara.

VIRTUS CBG – CARONNESE

Obiettivi diversi, ma la stessa necessità di fare punti. La Caronnese parte per questo girone di ritorno da una trasferta ostica, ma ben consapevole che rispetto all’andata servirà ben altro per non rimanere impantanati nella lotta per la retrocessione. La squadra di Simone Moretti ha cambiato pelle nel mercato di dicembre e spera di aver trovato quell’equilibrio che può farle fare il salto di qualità. A Ciserano si troverà di fronte un avversario tosto, che sa sfruttare al meglio il campo di casa e che vuole continuare a lottare per la zona alta della classifica.

SERIE D GIRONE B – XVIII GIORNATA

Alcione – Varese; Casatese – Brusaporto; Lumezzane – Folgore Caratese; Real Calepina – Breno; Sona – Desenzano; Franciacorta – Ponte San Pietro; Varesina – Villa Valle; Virtus CBG – Caronnese.

CLASSIFICA: Lumezzane 42; Alcione 34; Casatese 30; Ponte San Pietro 27; Franciacorta, Virtus CBG, Brusaporto, Arconatese 26; Villa Valle 24; Varesina 23; Folgore Caratese 21; Desenzano 20; Real Calepina, Seregno 18; Varese 16; Breno, Caronnese 12; Sona 11.