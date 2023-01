Inizia un nuovo anno per il Cav di Busto Arsizio: “Nel 2022 aiutati a nascere 34 bambini”

Si è svolta questa mattina, lunedì, a Busto Arsizio, nella sede del CAV-Centro di Aiuto alla Vita in via Pozzi,7, la tradizionale conferenza stampa di presentazione delle iniziative previste in occasione della 45a Giornata Nazionale per la Vita in programma il 5 febbraio 2023.

Al tavolo degli organizzatori erano presenti Antonio Pellegatta, past president, in rappresentanza della presidente Natalia Marrese, impossibilitata a presenziare per imprevisti impegni lavorativi, Piera Lualdi, storica volontaria CAV, e Tiziana Scandroglio, volontaria in Rappresentanza di Casa Gialla e L’Albero per la Vita, introdotti da Mario Sansalone, addetto stampa.

Pellegatta ha illustrato le iniziative previste per la Giornata per la Vita mentre Lualdi ha raccontato, con dovizia di particolari, la vita che era rappresentata dietro ogni numero della relazione riassuntiva dell’attività del 2022, ricca di dati e spunti di curiosità, che ha visto emergere l’aiuto a nascere di 34 bambini e l’assistenza a 53 donne.

Scandroglio, invece, ha raccontato della collaborazione nata tra CAV e Casa Gialla-Cooperativa Primi Passi che ha portato, grazie anche al lascito testamentario dei coniugi Anna e Giovanni (intestatari del Nostro CAV) alla nascita de “L’Albero della Vita”, una casa di accoglienza per mamma a Olgiate Olona per cui verranno destinati parte dei fondi raccolti in occasione del Primula Day-GpV.

Prima iniziativa venerdì 3 febbraio la tradizionale Veglia per la vita che quest’anno avrà luogo quest’anno, alle 21, presso la Parrocchia dei Frati a Busto Arsizio.

Il programma delle iniziative

Venerdì 3 febbraio, ore 20.45

Veglia per la vita – presso il chiesa parrocchiale del Sacro Cuore (Frati)

Sabato 4 e domenica 5 febbraio

In tutte le parrocchie di Busto e Valle Olona i volontari del CAV saranno presenti per presentare il loro operato e chiedere sostegno in cambio di una primula.

Mercoledì 8 febbraio, ore 18.00

Presentazione del libro «Una chat per la vita» di Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera. Condurrà la serata il prof. Enrico Tacchi presso la sala Monaco della Biblioteca Comunale (ingresso via Borroni)

Giovedì 9 febbraio, ore 21.00

Visione del film «The truth comes out» sulla piattaforma Zoom in collaborazione con il Centro Culturale Don Francesco Checchi.