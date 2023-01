Iniziano i congressi provinciali della Cgil. Aprono Varese e Pavia

Dopo circa 9.800 assemblee nei luoghi di lavoro, con oltre 200mila lavoratrici e lavoratori che hanno espresso il loro voto, in Lombardia si apre la stagione dei congressi delle Camere del Lavoro e delle categorie regionali. Oggi cominciano i congressi provinciali della Cgil, aprono Pavia e Varese.

Il percorso proseguirà con le categorie regionali, per arrivare al XIII Congresso della Cgil Lombardia ad Assago il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio.

Al centro del dibattito i temi contenuti nei due documenti su cui le iscritte e gli iscritti alla Cgil sono stati chiamati a esprimere la propria preferenza: “Il lavoro crea il futuro”, con primo firmatario Maurizio Landini e “Le radici del sindacato”, con prima firmataria Eliana Como. Una discussione, quella delle assemblee congressuali, segnata dalla profonda crisi e dagli eventi che stanno sconvolgendo il vissuto di tutte e tutti: la guerra, la pandemia, il cambiamento climatico, la trasformazione digitale, del lavoro, demografica.

Al centro c’è sempre la necessaria condizione del lavoro dignitoso, sostenibile, ben pagato, sicuro. Il percorso democratico dei congressi è per la Cgil una spinta propulsiva a proseguire il confronto con le istituzioni e le aziende, portando la voce di lavoratrici e lavoratori e le proposte nate dal dibattito interno.

Di seguito il calendario dei congressi provinciali e delle categorie regionali:

12/13 gennaio – Cgil Milano – Camera del Lavoro (Corso Porta Vittoria 43)

12/13 gennaio – Cgil Bergamo – Auditorium Sant’Alessandro (via Garibaldi)

12/13 gennaio – Cgil Brescia – Brixia Forum (via Caprera 5)

12/13 gennaio – Cgil Como – Sala Congressi Medioevo (Olgiate Comasco, Via Lucini 4)

10/11 gennaio – Cgil Cremona – Relais Convento (Persico Dosimo, Via Persichello 9)

11/12 gennaio – Cgil Lecco – Politecnico – Polo Territoriale di Lecco (via Previati 1C)

10/11 gennaio – Cgil Lodi – Gerette Meeting (San Colombano al Lambro, Via Lodi 9)

10/11 gennaio – Cgil Mantova – Centro congressi MaMu (Largo di Porta Pradella 1b)

12/13 gennaio – Cgil Monza Brianza – Cineteatro San Giuseppe (Brugherio, Via Italia 76)

9/10 gennaio – Cgil Pavia – Palazzo Certosa Cantù (Casteggio, Via Circonvallazione Cantù 62)

10/11 gennaio – Cgil Sondrio – Teatro Società Democratica Operaia (Chiavenna, via Giulio Chiarelli)

10/11 gennaio – Cgil Ticino Olona – Auditorium A. Paccagnini (Castano Primo, via Magenta)

14/15 gennaio – Cgil Vallecamonica – GraffitiPark Hotel, Capo Di Ponte

9/10 gennaio – Cgil Varese – Centro congressi Ville Ponti (Piazza Litta 2)

18/19 Gennaio – Fillea Lombardia – Erba (CO) – Castello di Casiglio (Via Cesare Cantù, 21)

19/20 gennaio – Fiom Lombardia – Erbusco (BS) – Centro Pio Nono (via Iseo 27) Inizio lavori 19/01 ore 10.00

19/20 gennaio – Filcams Lombardia – Milano – Camera del Lavoro (Corso P. Vittoria 43)

16/17 gennaio – Filt Lombardia – Milano – Università Bicocca (Aula Magna)

17/18 gennaio – Fisac Lombardia – Milano – Palazzo delle Stelline (corso Magenta 61)

17/18 gennaio – Fp Lombardia – Varese – Palace Grand Hotel (via L. Manara 11)

18 gennaio – Flai Lombardia – Rezzato (BS) – Villa Fenaroli (via G. Mazzini 14)

16/17 gennaio – Slc Lombardia – Opera (MI) – Abbazia di Mirasole

19 gennaio – Nidil Lombardia – Milano – CGIL Lombardia (Via Palmanova 22)

18/19 gennaio – Flc Lombardia – Cavenago (MB) – Devero Hotel (Largo Kennedy 1)

16/17 gennaio – Filctem Lombardia – Bergamo – Centro Congressi Giovanni XXIII (v. Papa Giovanni XXIII)

26/27 gennaio – Spi Lombardia – Assago (MI) – Centro Congressi NH Milano (Strada 1, n. 65)

Conclusi i congressi dei sindacati di categoria regionali, il 31 gennaio, 1-2 febbraio si terrà il XIII congresso della Cgil Lombardia presso il Centro Congressi NH Milano (Strada 1, n. 65).

Il percorso congressuale nazionale, il XIX, si concluderà poi a Rimini dal 15 al 18 marzo 2023.