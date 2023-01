Inseguimento ad alta velocità tra Besano e Clivio, refurtiva recuperata e riconsegnata

Nel mese di dicembre 2022 sono stati potenziati i servizi specifici per la prevenzione e la repressione dei furti in abitazione. La costante collaborazione tra la Polizia Locale del Monte Orsa, la Polizia Locale di Arcisate e la Questura di Varese ha consentito agli operatori di intercettare una vettura di grossa cilindrata in fuga.

Gli occupanti avevano commesso un furto in un appartamento di Besano e, appena notata la pattuglia, si sono dati alla fuga. All’inseguimento hanno partecipato gli equipaggi della Polizia Locale del Monte Orsa e di Arcisate. La Sala operativa del Monte Orsa è restata in costante contatto con la Questura di Varese, che ha mandato in supporto diversi Volanti della Squadra Mobile.

Arrivati in via Cantello a Clivio, la vettura in fuga ha urtato prima alcune auto incolonnate e poi l’auto della Polizia Locale del Monte Orsa. A poca distanza, la Squadra Mobile ha rinvenuto la vettura dei ladri abbandonata e fortemente danneggiata. Con tutta probabilità gli occupanti si sono dati alla fuga a piedi entrando in territorio svizzero dal confine boschivo.

La refurtiva sottratta nell’abitazione di Besano è stata recuperata e restituita. Le indagini sono ancora in corso.

Il sindaco di Besano Leslie Mulas ha commentato: «Ringrazio gli operatori della Polizia Locale per l’intervento svolto che ha messo a rischio la loro incolumità ma che ha consentito il recupero della refurtiva e la sua riconsegna alla famiglia di Besano vittima di questo odioso furto. Il lavoro di squadra tra le varie forze dell’ordine è fondamentale per migliorare sempre di più il controllo del territorio e la risoluzione e prevenzione degli eventi criminosi – pochi per fortuna – che avvengono nel nostro paese. Il lavoro della Polizia Locale non sempre è visibile alla cittadinanza ma consente di effettuare operazioni come questa, che raggiungono l’obiettivo di tutelare i besanesi».

La grande sinergia in essere tra la PL del Monte Orsa e la Questura di Varese – in particolare con la Squadra Mobile e con la Squadra Volante – ha consentito nel tempo la riuscita di numerosi risultati operativi di tutto rilievo. Questo modus operandi consente un maggior controllo del territorio, una prevenzione ed una repressione degli eventi criminosi con una percentuale di successo molto elevata.