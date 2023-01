Intesa Sanpaolo sospende le rate dei mutui per le famiglie danneggiate dalla frana di Creva

In relazione alla situazione di emergenza che si è venuta a creare a seguito della frana che ha visto il coinvolgimento di due palazzine di via Creva a Luino, Intesa Sanpaolo ha previsto da subito per le famiglie coinvolte la possibilità di richiedere gratuitamente la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui. Gli interventi sono attivabili in modo veloce con una semplice autodichiarazione del cliente. Inoltre, Intesa Sanpaolo mette a disposizione le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente informazioni ed assistenza

