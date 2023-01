Investimenti online: il trading automatico sempre più diffuso tra i risparmiatori

Dopo il grandissimo boom che il mondo del trading online ha fatto registrare negli ultimi anni, sempre più persone decidono di provare ad utilizzare le funzionalità offerte dal trading automatico. Questa particolare tipologia di gestione degli investimenti si sta infatti diffondendo maggiormente ed è basata sull’utilizzo di software algoritmici ai quali viene affidato il compito di stabilire dei momenti adatti per vendere o comprare degli asset. Spesso inoltre questi sistemi prevedono un’interazione minima da parte del trader.

Il loro funzionamento è sicuramente molto interessante e per questo motivo viene utilizzato da diversi anni anche da grandi banche o broker di investimento finanziari. Tuttavia però, al contrario di quanto pensano molte persone, il trading automatico non offre mai rendimenti certi e non deve essere visto come un metodo in grado di offrire guadagni rapidi e certi. Ogni forma di trading automatico presenta infatti un certo margine di errore, e quindi un grado di affidabilità, e dei limiti che dovrebbero essere sempre valutati attentamente per saperne di più: “trading automatico spiegato a fondo” a cura di Mercati24.com).

Caratteristiche del trading automatico

Capire come funziona il trading automatico permette sicuramente di comprendere che questo sistema offre alcuni vantaggi, soprattutto ai principianti che non si sanno ancora gestire in autonomia, ma presenta anche diversi limiti. Per chi desidera iniziare ad investire è sempre consigliabile seguire un corso di formazione che permetta di sviluppare le competenze necessarie per orientarsi al meglio sui mercati finanziari ma per coloro che non hanno la pazienza di aspettare il trading automatico può essere una possibile alternativa.

Un altro vantaggio del trading automatico consiste sicuramente nell’ottimizzazione dei tempi, in quanto permette ai trader di evitare di dover dedicare molto tempo allo studio degli asset e del loro andamento. Per quanto riguarda gli aspetti negativi è importante sapere che online esistono diversi sistemi di falsi trading automatici che nascondono in realtà delle truffe. Di conseguenza è fondamentale utilizzare solo strumenti conosciuti e di cui parlano le migliori guide del settore.

Non è poi possibile determinare in anticipo se un sistema di trading automatico funzionerà nella maniera sperata. Questo è dovuto al fatto che ogni singola operazione, anche quelle compiute dai software, sono uniche e irripetibili. Di conseguenza anche una posizione chiusa con successo non rappresenta una garanzia che anche le prossime operazioni avranno lo stesso esito e viceversa. Inoltre è importante ricordare che i sistemi di trading automatico non possono tener conto delle novità macroeconomiche del momento (questo è sempre un limite significativo).

Alternative al trading automatico

Un’alternativa al trading automatico è il copy trading, la funzionalità che permette ai trader di replicare le operazioni fatte da altri investitori che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti. Il copy trading, disponibile su eToro e su altre piattaforme certificate molto conosciute, permette infatti di operare come se le operazioni fossero gestite in automatico, con la grande differenza che la gestione è affidata ad un trader esperto e affermato.

Il copy trading permette di ottenere diversi vantaggi, come ad esempio:

Rischio determinato in anticipo.

Budget di investimento libero.

Storico delle statistiche facile da consultare.

Andamento sempre sotto controllo.

Il rischio corso da un investitore con il copy trading è generalmente stimato in anticipo, grazie alla metodologia utilizzata per comporre un portafoglio. Il budget di investimento richiesto presenta di solito un importo minimo da soddisfare e resta poi a totale discrezione del trader. Inoltre la copiatura può essere interrotta in qualsiasi momento, avendo anche la possibilità di mantenere la composizione del portafoglio e di utilizzarla come base per investire in completa autonomia (ogni trader può vedere sempre l’andamento in tempo reale).

Un’altra alternativa interessante è quella offerta dai segnali di trading. Questi nello specifico rappresentano delle indicazioni che vengono date da esperti analisti e che un trader può decidere se seguire o meno. Nello specifico questa funzionalità permette di operare con la massima serenità, in quanto è sempre il proprietario dell’account a decidere se attuare o meno una vendita o un acquisto indicato dai segnali. Anche in questo caso è poi fondamentale evitare i cosiddetti segnali truffa che vengono elargiti sui social network dopo il pagamento di un compenso.