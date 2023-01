Investita ad Ispra una ragazza di 25 anni: trasportata d’urgenza in pronto soccorso in elicottero

Nella serata di oggi, martedì 31 gennaio, nella via Enrico Fermi ad Ispra, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un pedone. La persona, una ragazza di 25 anni, è stata investita intorno alle 17.40 e i Carabinieri di Gallarate sono stati allertati sul posto.

La situazione è stata classificata come un “Codice Rosso“, il più alto livello di emergenza, e sono state inviate diverse unità di soccorso, tra cui l’ambulanza base, l’elisoccorso e il mezzo di soccorso avanzato 1° livello. La missione è ancora in corso e non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta.