Iscrizioni a scuola: gli studenti lombardi preferiscono il liceo. Istituti tecnici in crescita

Un ragazzo su due ha scelto il liceo ( 51,3%), più di uno su tre un percorso tecnico ( 36,2), uno su cinque ha presentato domanda nei professionali ( 12,5%).

È la fotografia delle iscrizioni ai percorsi scolastici superiori in Lombardia. Ieri si sono chiuse le iscrizioni con la sola modalità on line. Prosegue, dunque, il calo dei percorsi liceali e la ripresa, seppur contenuta, dei tecnici.( DATI 2022 DATI 2021).

LICEI

Nella nostra regione, l’11,7% ha fatto domanda allo scientifico, il 10% allo scientifico con scienze applicate. A seguire, il più richiesto è il liceo linguistico con il 7,1% delle domande,. Poi è il percorso scienze umane ad aver attratto il maggior numero di studenti ( 6,4%) seguito dall’artistico che raggiunge il 5,3% delle preferenze. L’economico sociale si ferma di poco sotto la soglia del 5% ( 4,9) mentre il liceo classico non va oltre il 3,7% delle adesioni ( ancora in calo).

ISTITUTI TECNICI

Tra gli istituti tecnici, le domande sono state rivolte soprattutto agli indirizzi tecnologici ( 20,9%) mentre quelli economici si sono fermati al 15,3%. Tra questi ultimi è andato bene Amministrazione, Finanza e Marketing che raggiunge l’11,5% mentre il turistico si ferma al 3,8%.

Tra i tecnologici piace soprattutto l’offerta di informatica e telecomunicazioni ( 6,7%), seguono Meccanica, meccatronica ed energia con il 3,1, Costruzione ambiente e territorio ( l’ex geometri) con il 2,5%, grafica e comunicazione con il 2,4% delle domande.

ISTITUTI PROFESSIONALI

I professionali rimano ancora la cenerentola dell’offerta superiore, con i Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale che raggiungono il 3% mentre il settore alberghiero raggiunge il 2,4%. I percorsi ottici raccolgono solo lo 0,1% delle domande mentre non c’è stata alcuna richiesta per l’offerta “gestione delle acque e risanamento ambientale”.

IN LOMBARDIA LA RICHIESTA DEI TECNICI E’ SUPERIORE ALLA MEDIA NAZIONALE

L’ufficio scolastico regionale evidenzia l’incremento delle iscrizioni agli Istituti Tecnici: «la percentuale del 36,2% raggiunta quest’anno desta particolare interesse soprattutto se confrontata con il dato nazionale attualmente al 30,9%. La validità delle azioni di orientamento e l’elevata qualità dell’offerta formativa garantita dagli Istituti Tecnici della Lombardia hanno favorito la scelta dei trenta mila studenti che hanno deciso di intraprendere questo percorso di studio.

Gli Istituti Professionali registrano il 12,5% delle iscrizioni totali alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado e consolidano la percentuale del 12,3% raggiunta lo scorso anno (il dato nazionale per l’a.s.2023/2024 è pari al 12,1%).

Infine, oltre la metà degli studenti della Lombardia alle prese con la procedura di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di II grado ha optato per un indirizzo liceale (il dato nazionale si attesta sul 57,1%). Il valore regionale registra una leggera flessione rispetto allo scorso anno, quando il 51,8% degli iscritti aveva indicato nella propria domanda un indirizzo liceale».

I DUE LICEI DI VARESE FERRARIS E CAIROLI MANTENGONO LE ISCRIZIONI

Nella città di Varese i due licei scientifico e classico mantengono un andamento sovrapponibile a quello dello scorso anno: il Ferraris ha accolto 300 domande , Solon una ventina in più rispetto al suo limite massimo, motivo per il quale il dirigente Marco Zago escluder un’attività di riorientamento . Anche il Cairoli “regge” e formerà 7 prime di cui 5 di classico e due di LES, liceo economico sociale.

ANDAMENTO NAZIONALE

Nelle scelte delle studentesse e degli studenti italiani, aumentano ancora le iscrizioni agli Istituti tecnici, che salgono al 30,9%, rispetto al 30,7% dell’a.s. 2022/2023. Gli Istituti professionali passano dal 12,7% al 12,1%. Restano in testa alle preferenze i Licei, con i loro diversi indirizzi, che quest’anno vengono scelti dal 57,1% dei neoiscritti (l’anno scorso erano stati il 56,6%).

I Licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti che devono effettuare la scelta della Secondaria di II grado, con il 57,1% delle iscrizioni rispetto al 56,6% di un anno fa. Il Classico viene scelto dal 5,8% (un anno fa era al 6,2%). Il 26,1% opta per i Licei scientifici (26% un anno fa). In questo ambito, lo Scientifico tradizionale raccoglie il 14,1% delle preferenze (rispetto al 14% del 2022/2023). Il Linguistico sale dal 7,4% al 7,7%. Cresce il Liceo delle Scienze Umane, dal 10,3% all’11,2%. L’Artistico passa dal 5,5% al 4,9%. I Licei Musicali e Coreutici passano dallo 0,7% allo 0,9%.

Le iscrizioni ai Tecnici salgono dal 30,7% al 30,9%. Il Settore Economico cresce, dal 10,3% del 2022/2023 all’11,5%. In questo Settore, la scelta principale è quella per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, preferito dall’8,7% delle studentesse e degli studenti, mentre il 2,8% opta per l’indirizzo “Turismo”. Il Settore Tecnologico, scelto un anno fa dal 20,4%, quest’anno ha il 19,4% delle preferenze. Nel Tecnologico, gli indirizzi più gettonati sono “Informatica e Telecomunicazioni” (6%), “Meccanica, Meccatronica ed Energia” (2,8%) e “Chimica, Materiali e Biotecnologie” (2,4%).

L’iscrizione ai Professionali passa dal 12,7% di un anno fa al 12,1%. Tra i Professionali, gli indirizzi maggiormente scelti sono “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” (4%), “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale” (entrambi all’1,6%) e “Servizi Commerciali” (1,3%).

SCUOLA PRIMARIA IN LOMBARDIA

Nella Scuola Primaria la domanda di tempo pieno (per un totale di 40 ore settimanali) è stata avanzata dal 59,6% delle famiglie; segue, con il 28,4% delle richieste, l’opzione del tempo scuola fino a 30 ore settimanali. A livello nazionale si registra una percentuale del 48,4% delle iscrizioni al tempo pieno, segue la scelta del tempo scuola di 27 ore settimanali con il 31,1%.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN LOMBARDIA

Con riferimento alla Scuola Secondaria di I grado ( medie) si segnala che ha prevalso l’opzione dell’orario ordinario di 30 ore settimanali, indicata dall’80,1% delle famiglie.